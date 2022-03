La Force aérienne belge en visite de recrutement à l'Athénée royal d'Ans

(Belga) L'Athénée royal d'Ans a accueilli lundi la Force aérienne belge à Ans (province de Liège) dans le cadre de l'opération "We Fly To Your Dream." L'occasion d'informer et sensibiliser les élèves sur les métiers de la Force aérienne.

La journée a débuté avec l'arrivée d'un hélicoptère Agusta A109 dans les jardins de l'Athénée royal d'Ans. Une manière de marquer le début d'une journée où environ 150 élèves de cinquième et sixième année ont pu déambuler dans les différents ateliers pour découvrir les métiers proposés par la Force aérienne - alias composante Air. Il s'agit de la campagne baptisée "We Fly To Your Dream", qui a pour objectifs de renforcer l'image de la Défense et de recruter des jeunes au sein de l'armée belge. Les métiers présentés au sein de l'école liégeoise concernaient principalement des postes en pénuries. Pilotes, techniciens, météorologues, contrôleurs aériens, planificateurs de mission, soldats qui assurent la sécurité au sol ou encore pompiers étaient notamment présents pour faire découvrir et promouvoir leur métier auprès des élèves de l'école. Au total, 2.500 emplois militaires sont à pourvoir cette année au sein de l'armée belge, dont 950 pour la Force aérienne. Vers 15h00, la journée de présentation a pris fin et l'hélicoptère A109, aux couleurs de l'équipe de démonstration Razzle Blades, a regagné sa base d'attache, à Beauvechain. (Belga)