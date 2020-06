La Formule E reprend début août avec 6 courses à huis clos à Berlin

Le championnat de Formule E, interrompu depuis le 13 mars par la pandémie de coronavirus, reprendra en août avec six courses à huis clos à Berlin, ont annoncé la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Formule E mercredi.

"Le championnat de Formule E devrait reprendre les 5 et 6 août avec un premier double ePrix dans le complexe de l'ancien aéroport de Berlin - Tempelhof, suivi d'un deuxième le week-end des 8 et 9 août. Un troisième et dernier double ePrix, qui se tiendra les 12 et 13 août, conclura la saison", précise leur communiqué.

"Chaque double ePrix sera disputé sur différentes configurations du circuit, ce qui garantit que l'intérêt sportif reste inchangé", est-il précisé.

Outre l'absence de public, le nombre de personnes sur le paddock sera limité à "1000 simultanément". "Des mesures de distanciation sociale strictes" seront en vigueur et "la plupart des rassemblements - comme les vérifications administratives, les briefings des pilotes et des responsables d'équipes et les auditions par les commissaires - se feront en visioconférence."

La saison comptera donc onze courses au lieu de quatorze, depuis la première manche à Diriyah, en Arabie Saoudite, le 22 novembre. Huit ePrix ont été annulés (Sanya, en Chine, Rome, Paris, Séoul, Jakarta, New York et deux à Londres). Celui de Berlin était prévu initialement le 21 juin.

Le Portugais Antonio Félix Da Costa mène le classement des pilotes et son équipe DS Techeetah celui des constructeurs.

Le calendrier modifié de la saison 2019-2020 de Formule E:

22 novembre 2019: ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

23 novembre 2019: ePrix de Diriyah (Arabie Saoudite)

18 janvier 2020: ePrix de Santiago du Chili

15 février 2020: ePrix de Mexico

29 février 2020: ePrix de Marrakech

5 août 2020: ePrix de Berlin (tracé 1)

6 août 2020: ePrix de Berlin (tracé 1)

8 août 2020: ePrix de Berlin (tracé 2)

9 août 2020: ePrix de Berlin (tracé 2)

12 août 2020: ePrix de Berlin (tracé 3)

13 août 2020: ePrix de Berlin (tracé 3)