La fréquentation à Brussels Airport n'a pas encore trop souffert du virus en février

(Belga) Brussels Airport a accueilli en février plus d'1,7 million de passagers, soit une hausse de 6% par rapport à février 2019, mais les chiffres ont été positivement influencés par le décalage des vacances de Carnaval et l'année bissextile. "Sans cela, la croissance aurait été négative", indique le premier aéroport du pays lundi, qui s'attend à ce que les prochains mois soient plus difficiles.

En février, 1.738.988 passagers ont franchi les portes de Brussels Airport. La croissance du nombre de voyageurs se constate tant pour les passagers locaux que les passagers en transfert. Brussels Airport souligne encore que le 13 février 2019, une grève avait cloué tous les avions au sol. Février 2020 a connu une journée supplémentaire (29/02), ainsi que les vacances de Carnaval qui s'étaient déroulées en mars en 2019. Quant aux effets du coronavirus, ils se sont fait particulièrement ressentir sur les vols vers la Chine et l'Italie. Les premières indications pour mars vont dans le sens d'une diminution importante du nombre de passagers, en particulier pour les déplacements professionnels. Au niveau du fret, 51.343 tonnes de cargo ont été transportées en février à Brussels Airport, soit une légère baisse d'1,6% par rapport à février 2019. L'aéroport souligne, par rapport à l'épidémie de Covid-19, être fortement engagé dans "la prévention, l'information et la sensibilisation de ses passagers, de son personnel et de ses partenaires, notamment via ses canaux de communication internes et externes." "En tant qu'aéroport, Brussels Airport est prêt à mettre en œuvre rapidement toute mesure supplémentaire qui serait décidée par le SPF Santé publique. L'expérience passée de Brussels Airport, notamment avec le virus Ebola, lui permet d'être préparé à agir immédiatement et à coordonner, avec les différents acteurs, une telle situation au mieux", affirme l'aéroport. (Belga)