La fréquentation en forte hausse en août à l'aéroport de Charleroi

(Belga) L'aéroport de Charleroi (BSCA) a comptabilisé 597.571 voyageurs en août, un nombre en hausse de 80% par rapport à août 2020, a annoncé le deuxième aéroport du pays jeudi. La fréquentation reste en-deça de 26% par rapport à son niveau pré-pandémie d'août 2019.

Depuis le début de l'année, l'aéroport a vu passer 1,67 million de passagers sur son tarmac, 17% de moins que lors de la même période de 2020 et 70% de moins que lors de la même période de 2019. En août, les pays les plus prisés par les voyageurs furent l'Espagne, l'Italie, la France, le Maroc et la Grèce. (Belga)