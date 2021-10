La fusion Société Générale et Crédit du Nord débutera en 2023, 3.700 suppressions de postes

Regroupements d'agences, fusion des réseaux: le groupe Société Générale a détaillé mardi la fusion de son réseau de banque de détail avec celui de Crédit du Nord, qui entraînera 3.700 suppressions nettes de postes entre 2023 et 2025, "sans aucun départ contraint".

"Ces suppressions de postes s'appuieront sur les départs naturels (estimés à 1.500 par an d'ici 2025) et la priorité donnée aux reclassements et mobilités internes", a précisé le groupe dans un communiqué de presse.

"Nous utilisons une démarche progressive, étalée dans le temps", a assuré à l'AFP Sébastien Proto, directeur général adjoint du groupe. "Cela nous permet de débuter tous nos parcours de formation, d'accompagnement individuel, très en avance par rapport à la mise en œuvre effective de la transformation" de 2023 à 2025.

Quelque 100 millions d'euros seront consacrés entre 2022 et 2025 à un plan pour la formation et l'accompagnement de collaborateurs, dont le métier évoluera dans le cadre de cette fusion, a annoncé M. Proto.

Des assurances qui n'ont pas convaincu la CGT, le deuxième syndicat du groupe dénonçant dans un communiqué un "projet stratégique risqué et socialement coûteux."

"Il faut dès à présent (…) apporter des garanties sociales", martèle le syndicat. "Le niveau de démissions actuel est déjà tellement important que certaines équipes sont déjà en difficulté. Il faut donc combler les effectifs sortants", estime la CGT.

"Suppressions nettes de postes ne signifie absolument pas que nous n'allons pas continuer à recruter dans la banque de détail", affirme M. Proto. "Nous recrutons chaque année beaucoup de jeunes diplômés, et nous allons continuer."

- 10 millions de clients -

Le nouvel établissement issu de ce mariage repose sur "une fusion complète" des deux banques de détail: "une seule banque, avec un seul réseau, un seul siège, et un seul système informatique, au service de près de 10 millions de clients et forte de plus 25.000 collaborateurs", a souligné le groupe dans son communiqué.

Le passage de deux systèmes informatiques à un seul lui permettra d'accélérer sa transformation numérique. "Aujourd'hui, on répartit notre enveloppe d'investissements sur deux systèmes informatiques. A la fin, cela fait moins d'euros investis par client", souligne Sébastien Proto.

Le groupe Société Générale, qui possède également la banque en ligne Boursorama, cible ainsi 30% de ventes "totalement digitales en 2025 sur les produits éligibles".

La nouvelle banque bénéficiera en outre d'un maillage territorial de 1.450 agences -contre 2.100 au total fin 2020- maintenues dans les mêmes villes qu'aujourd'hui. Le regroupement des agences Société Générale et Crédit du Nord "sera réalisé sans quitter de ville", selon le groupe.

Concrètement, ces regroupements représenteront plus de points de vente pour les clients: 15% de plus pour ceux de Société Générale par rapport à 2020 et près de trois fois plus pour ceux de Crédit du Nord.

Cet ancrage territorial devrait également se refléter dans la stratégie de marque du groupe, qui se dotera d'une marque nationale, associée à des dénominations régionales issues de Crédit du Nord (Crédit du Nord, Courtois, Tarneaud, Laydernier, SMC).

L'ensemble de la stratégie de marque sera dévoilée courant 2022.

Depuis l'annonce du projet en 2020, "nous avons déjà négocié plusieurs éléments importants dans cette opération de fusion, notamment les conditions de bascule des collaborateurs Crédit du Nord vers le statut Société Générale", assure Sébastien Proto.

La fusion juridique devrait intervenir au 1er janvier 2023. La fusion informatique des deux réseaux interviendra quant à elle au premier semestre 2023.