La garantie de revenu de 900 euros pour 400.000 travailleurs précaires prolongée jusque fin mai

L'aide exceptionnelle créée en novembre pour garantir un revenu mensuel de 900 euros net aux travailleurs précaires est prolongée de trois mois, soit jusque fin mai, a annoncé lundi la ministre du Travail, Elisabeth Borne, dans un communiqué à l'AFP.

Cette aide, qui a déjà bénéficié à 400.000 personnes, permet à toutes celles qui ont travaillé au moins 138 jours en CDD ou en intérim (soit plus de 60% du temps de travail annuel) en 2019, mais qui n'ont pas pu travailler suffisamment en 2020 pour recharger leurs droits à l'assurance-chômage du fait de la crise liée à l'épidémie de Covid-19, de bénéficier d'une garantie de revenu minimum de 900 euros par mois.

Cette aide initialement prévue pour couvrir les mois de novembre, décembre, janvier et février est prolongée pour les mois de mars, avril et mai.

"Plus de 400.000 personnes en ont d’ores et déjà bénéficié au titre des mois de novembre et décembre parmi lesquelles 165.000 jeunes de moins de 30 ans", indique le ministère.

Elle est versée automatiquement par Pôle emploi aux demandeurs d’emploi qui remplissent les critères fixés par un décret du 30 décembre.

Les premiers versements de l'aide ont été effectués le 5 février, au titre des mois de novembre et décembre. La prime au titre de janvier sera versée entre le 21 et le 24 février, celle de février fin mars. Le dernier versement, au titre du mois de mai, aura lieu en juin.

Cette aide avait été annoncée fin novembre par Jean Castex et doit bénéficier notamment aux saisonniers ou travailleurs de l'événementiel.

Pôle emploi a également adressé un courrier à plus de 100.000 bénéficiaires potentiels qui doivent encore fournir des documents complémentaires pour pouvoir percevoir cette aide.

"Compte tenu des incertitudes liées à l’évolution de la situation sanitaire et des difficultés actuelles du marché du travail, j’ai souhaité que cette aide soit prolongée jusqu’à l’été pour protéger les travailleurs précaires. Celles et ceux, qui travaillaient beaucoup en 2019 mais enchaînaient des contrats courts, ont été fortement pénalisés avec la crise", a expliqué Elisabeth Borne.

"Avec cette prolongation, ils pourront donc bénéficier d’un revenu minimum mensuel garanti par l’État de 900 euros pendant 7 mois", souligne la ministre qui parle d'une aide "d'un montant de plus d’un milliard d’euros".