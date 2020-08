La gouverneure de Flandre occidentale ne veut plus de trains bondés à la Côte

(Belga) La gouverneure de Flandre occidentale par intérim, Anne Martens, demande dimanche à la SNCB de ne pas transporter plus de personnes que ce qui est autorisé en cette période de coronavirus. Samedi, des trains avec un taux d'occupation de 115% ont rejoint la Côte, assure-t-elle. "Ça ne se justifie pas. Les trains supplémentaires n'assurent clairement pas la distribution promise."

En raison de la canicule, de nombreux touristes d'un jour ont rejoint la Côte samedi. Une importante bagarre a éclaté sur la plage de Blankenberge, tandis que Ostende et Bredene ont atteint une limite de fréquentation. D'après le baromètre en ligne de Westtoer mis en place pour évaluer l'affluence, les plages les plus populaires étaient de couleur orange samedi après-midi, alors que le maintien de la distanciation sociale était plus facile dans des zones à l'extérieur du centre-ville. La gouverneure de Flandre occidentale par intérim demande à la SNCB d'assumer ses responsabilités et de faire en sorte que les trains ne soient pas bondés en cette période d'épidémie de coronavirus. La police surveillera par ailleurs strictement le respect des mesures de lutte contre la propagation du Covid-19. Les contrevenants seront punis sévèrement, prévient la gouverneure.