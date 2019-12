La grève maintenue pour lundi chez Germanwings malgré des concessions de la direction

(Belga) Le syndicat allemand du personnel de cabine UFO a indiqué samedi que la grève de trois jours prévue à partir de lundi était maintenue, malgré des concessions faites par la direction de la compagnie aérienne à bas coûts Germanwings (Lufthansa).

La proposition en dernière minute de Germanwings ne mérite pas de revoir l'appel à la grève, a indique UFO à ses membres. "Aujourd'hui nous avons dit une fois de plus à Germanwings, à leur demande, ce qu'il faudrait pour que la grève soir annulée", indique le syndicat dans un courrier à ses membres consulté par l'agence allemande dpa. Il indique également que les grèves pourraient durer plus longtemps: "(...) Nous craignons que trois jours ne soient pas suffisants." Le syndicat explique avoir posé des demandes claires, auxquelles la compagnie a seulement répondu par "un communiqué de presse polémique". Eurowings, pour qui Germanwings opère des vols, a indiqué samedi que la compagnie avait offert d'accéder à une demande centrale d'UFO sur les temps partiels, raison officielle de la grève. Selon Germanwings, la grève annoncée n'a donc plus réellement de base revendicative. (Belga)