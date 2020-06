La Halle: davantage de repreneurs intéressés, jusqu'à 607 magasins sauvés sur 830

Le groupe Vivarte a affirmé jeudi avoir reçu 25 offres de reprise partielle, contre sept il y a 15 jours, pour son enseigne de chaussures et de vêtements La Halle, placée en redressement judiciaire, ce qui permettrait de sauver théoriquement jusqu'à 607 magasins sur 830.

"La combinaison des différentes offres permettrait de reprendre 607 magasins, soit une centaine de plus que ce qui avait été annoncé lors du premier dépôt, et de préserver près de 4.036 emplois, dont 3.836 en magasin et 150 au siège", a précisé Vivarte dans un communiqué.

La Halle, fragilisée par deux mois de fermeture de ses magasins pendant le confinement décidé pour limiter la propagation de l'épidémie de coronavirus, après avoir déjà subi les "gilets jaunes" et les grèves de décembre, avait été placée en procédure de sauvegarde le 21 avril.

Depuis le placement en redressement judiciaire le 2 juin dernier, "les offres présentées permettent d'envisager une reprise des activités améliorée et supérieure à celle de la procédure de sauvegarde", a souligné Vivarte, en précisant que ces offres sont désormais "engageantes et pourront encore être renforcées d'ici à leur présentation devant le tribunal de commerce de Paris", qui devrait intervenir fin juin, vraisemblablement le 28 ou le 29.

Alors qu'aucune offre n'avait été enregistrée sur les entrepôts logistiques situés dans l'Indre lors du "premier round", deux propositions ont été faites, qui comprendraient la reprise d'une cinquantaine de collaborateurs", a ajouté Vivarte dans son communiqué.

Toutes ces offres, parmi lesquelles figurent celles émanant des distributeurs alimentaires Aldi, Carrefour et Lidl, ont été présentées jeudi aux représentants du personnel lors d'un comité social et économique (CSE), qui était toujours en cours en début de soirée.

La Halle a réalisé un chiffre d'affaires annuel de 847 millions d'euros lors de son dernier exercice clos fin août 2019.