Electricité: la hausse de 1,23% des tarifs réglementés entre en vigueur

Les tarifs réglementés de l'électricité, appliqués par EDF à environ 25 millions de foyers, augmentent en moyenne de 1,23% TTC dès ce jeudi, selon une décision publiée au Journal officiel.

Ces tarifs "sont fixés conformément à (...) la proposition de la Commission de régulation de l'énergie du 25 juin" pour une entrée en vigueur ce jeudi 1er août, selon cette décision des ministères de la Transition écologique et de l'Economie et des finances.

Cette hausse est destinée à couvrir notamment l'utilisation des réseaux publics de transport et distribution de l'énergie. Elle intègre également l'évolution des coûts commerciaux d'EDF et des coûts des certificats d'économie d'énergie.

Dans le détail, il s'agit d'augmenter les tarifs de 1,26% TTC pour les clients particuliers et de 1,10% TTC pour les clients petits professionnels.

Cette hausse des tarifs intervient après une augmentation précédente et contestée de 5,9%, entrée en vigueur le 1er juin.

Elle tenait notamment compte d'une progression importante des prix sur les marchés de gros de l'énergie.

Car les tarifs réglementés sont calculés en additionnant les coûts de l'énergie (prix sur le marché de gros et prix du nucléaire historique), le coût d'acheminement de l'électricité (réseaux de transport et de distribution) et le coût de commercialisation.

Face aux protestations des "gilets jaunes" et des associations de défense des consommateurs, le gouvernement avait annoncé qu'il modifierait ce mode de calcul.

Le projet de loi énergie climat, qui doit revenir à l'Assemblée à la rentrée, relève ainsi le niveau de l'électricité nucléaire qu'EDF peut livrer à un coût réglementé aux autres fournisseurs. L'idée est de donner accès à un volume un peu plus important à cette électricité à prix stable et de réduire le recours au marché européen plus "volatil".