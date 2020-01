La holding belge Sofina a investi dans la plateforme Vinted

(Belga) Sofina a investi dans Vinted, une plateforme en ligne de vente et d'échange de vêtements de seconde main, indique la holding belge lundi dans sa dernière lettre d'informations.

Sofina ne précise pas le montant investi mais selon L'Echo et De Tijd, qui révèlent l'information, la start-up lituanienne a récolté, lors d'une levée de fonds début décembre, 141 millions de dollars, ce qui l'a valorisée à hauteur d'un milliard d'euros. Vinted, qui affirme compter 25 millions d'utilisateurs dans 12 pays (États-Unis, Royaume-Uni, Allemagne, France, Belgique, Espagne, Pays-Bas, Autriche, Pologne, République Tchèque et Lituanie), a été créée en 2008 et enregistre actuellement un chiffre d'affaires de plus d'un milliard d'euros. La holding Sofina souligne par ailleurs avoir réalisé plusieurs investissements en Inde au cours des derniers mois (le vendeur de lunettes Lenskart, la marque de bière Bira 91 et la société de diagnostiques génétiques MedGenome). L'année 2019 a également vu Sofina prendre une part de 49% dans la société française de cosmétiques Nuxe. Dans l'autre sens, la holding membre de l'indice BEL 20 indique dans sa newsletter avoir cédé l'ensemble de sa participation dans la société française d'études de marché Ipsos et réduit ses participations dans Danone, l'opérateur de satellites SES et le gestionnaire de maisons de repos Orpea. Au 31 décembre 2019, la valeur des capitaux propres de Sofina était estimée à 7,63 milliards d'euros, soit 227 euros par action, contre 6,5 milliards d'euros fin 2018. La holding publiera ses résultats annuels le 26 mars. (Belga)