La journée Chantiers ouverts débute en ligne ce dimanche et pendant tout le mois de juin

(Belga) La journée Chantiers ouverts débute à partir de ce dimanche 30 mai et pendant tout le mois de juin en ligne, a fait savoir la Confédération Construction.

Les curieux pourront ainsi découvrir de manière virtuelle 124 chantiers dans tout le pays, dont 73 en Flandre, 30 en Wallonie et 21 à Bruxelles. Il sera ainsi possible de plonger dans la rénovation du pont barrage de l'île Monsin à Liège ou dans la construction du métro Erasme à Anderlecht. Ce dimanche, jour du lancement de cette 14e édition de l'événement, la Confédération Construction diffusera aussi plusieurs vidéos et informera sur le secteur. Pour la fédération sectorielle, la journée Chantiers ouverts est l'occasion de montrer que le secteur "a beaucoup évolué ces dernières années et qu'il ne compte pas s'arrêter de sitôt". Numérisation et conscience écologique sont désormais au c?ur des préoccupations du secteur, selon la Confédération Construction. (Belga)