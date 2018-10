La journée Découverte Entreprises attire 150.000 visiteurs en Wallonie

(Belga) La journée Découverte Entreprises, organisée par le groupe Sudpresse en collaboration avec l'Union wallonne des Entreprises, a accueilli dimanche en Wallonie 150.000 visiteurs.

Des centaines d'entreprises des trois régions du pays ouvraient leurs portes de 10h00 à 17h00 au grand public ce premier dimanche d'octobre. En Wallonie, 85 entreprises participaient. "La pleine réussite de cette nouvelle édition démontre l'intérêt de la population pour nos entrepreneurs qui osent et aiment prendre des risques et rivalisent de talent pour faire rayonner la créativité wallonne bien au-delà de nos frontières", commente Pierre Leerschool, directeur général de Sudpresse. L'événement était aussi organisé en Flandre par le Voka et a rassemblé plus de 550.000 personnes. (Belga)