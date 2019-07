La maison-mère de Brantano reprend le Suédois Ellos Group

(Belga) FNG, la maison-mère qui chapeaute entre autres les magasins de chaussures Brantano, reprend le Suédois Ellos Group. Le groupe belge a déboursé quelque 229 millions d'euros pour l'entreprise en ligne de mode et de décoration d'intérieur, a-t-il indiqué jeudi soir par communiqué.

La société établie à Wilrijk détient notamment Brantano, Fred & Ginger, CKS et Claudia Sträter. Avec ce rachat, elle met le pied en dehors du Benelux pour la première fois. Ellos Group possède les marques Ellos, Jotex, Stayhard et Homeroom, et compte 1,7 million de clients actifs. Le chiffre d'affaires d'Ellos Group a atteint l'an dernier 243 millions d'euros. "Ellos Group est leader du marché en Scandinavie et offre un mélange très attractif entre mode et articles de décoration, avec un positionnement fort sur ses propres marchés. En combinaison avec sa plate-forme puissante pour les services financiers, c'est une acquisition idéale pour FNG", a souligné son fondateur et CEO Dieter Penninckx. Le groupe n'a pas que pour ambition d'élargir sa gamme de produits, mais également d'étendre fortement ses activités d'e-commerce. Il y aura "d'importantes synergies, tant au niveau de la croissance du chiffre d'affaires que via l'optimalisation des coûts de structure". L'entreprise prévoit que l'impact annuel sur l'ebitda soit d'au moins 25 millions d'euros à moyen terme. FNG achète Ellos Group à Nordic Capital et d'autres actionnaires. Le prix de la transaction s'élève à 229 millions d'euros. Près de la moitié (124 millions d'euros) est payé en liquide, 90 millions d'euros en actions et 14 millions via un emprunt sans intérêt. FNG a terminé 2018 sur un chiffre d'affaires de 512 millions d'euros. (Belga)