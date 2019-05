La Marianne de cristal décernée à la société flémalloise Any-Shape

(Belga) La Chambre du Commerce et d'Industrie (CCI) France Belgique-Wallonie a décerné mardi soir la Marianne de cristal 2019 à la société flémalloise Any-Shape qui fournit des impressions 3D à l'industrie.

Sept entreprises wallonnes étaient en lice pour l'édition 2019 de la Marianne de cristal. Il s'agissait des entreprises Any-Shape (Flémalle), Curtius (microbrasserie de Liège), Ethiquable (Waremme), Medisoft (Sorinnes), Millésime Chocolat (Liège), Colasse (Seraing) et StratiCELL (Dinant). Le jury, composé de personnalités du monde économique franco-wallon, avait attribué des notes à chacune sur base de différents critères. Un huissier a ensuite totalisé les points de chacune et placé sous enveloppe scellée le nom de la gagnante, qui a été dévoilé mardi soir à l'occasion de la 24e cérémonie de remise de la Marianne de cristal au palais des princes-évêques à Liège. Après Medinbio (Wavre) en 2018, c'est l'entreprise flémalloise Any-Shape qui se voit récompensée de la Marianne de cristal pour avoir "particulièrement développé ses échanges commerciaux avec la France". L'entreprise est spécialisée dans les technologies additives et l'impression 3D industrielle. Au cours de cette cérémonie, la CCI a également décerné le Mérite de cristal à l'entreprise CMI (Seraing). "C'est le premier prix que l'entreprise reçoit depuis son changement de nom. C'est donc John Cockerill qui a reçu le Mérite de cristal", a souligné Alain Laroche, président de la CCI France Belgique-Wallonie. Créée en 1895 et basée à Liège, la CCI France Belgique-Wallonie vise à dynamiser les échanges économiques entre la France et la Wallonie. Depuis 1995, elle récompense chaque année une entreprise wallonne ayant particulièrement développé ses échanges commerciaux avec la France. (Belga)