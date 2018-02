La marque Brussels Airlines demeurera pour l'instant, pas de lignes supprimées

(Belga) Il n'y pas de projet de changer la marque Brussels Airlines à court terme et celle-ci subsistera dans l'immédiat, tout comme l'entreprise en tant qu''home carrier' pour la Belgique tant pour le moyen que le long courrier, a assuré mercredi Thorsten Dirks, le CEO d'Eurowings, après avoir rencontré les syndicats et les travailleurs de la compagnie aérienne belge. Il n'y a en outre aucune raison de supprimer des vols depuis Bruxelles. Le patron allemand entend surtout faire croître davantage le business des deux compagnies.

"Brussels Airlines reste une compagnie belge. Mais l'entreprise fait à présent partie de Eurowings Group et il est très important pour nous qu'elle rencontre le plein succès dans le futur. Nous voulons qu'elle bénéficie bien plus de notre collaboration, " explique Thorsten Dirks. Son entreprise est la compagnie rencontrant la croissance la plus rapide en Europe pour le moment, insiste-t-il, glissant que l'on devrait voir davantage d'avions Eurowings atterrir à Zaventem à l'avenir. C'est une divergence de vues sur la vision d'avenir qui a mené au changement de direction de Brussels Airlines. "Il y avait une incompatibilité entre individus, c'est tout", soutient le CEO. Brussels Airlines deviendra un centre d'excellence pour le long courrier pour le groupe Eurowings, la filiale de Lufthansa n'effectuant pas (encore) de tels vols pour le moment. Les premières liaisons intercontinentales d'Eurowings devraient démarrer début avril depuis Düsseldorf. La compagnie belge sera en outre un centre de compétences pour l'Afrique pour l'ensemble du groupe Lufthansa, qui veut se développer sur ce continent, a ajouté Thorsten Dirks. Il pourrait malgré tout y avoir certains changements, principalement concernant le personnel au sol (support et administration). Des fonctions pourraient ainsi être relocalisées sur un autre site. Le patron allemand ne peut dès lors pas donner de garanties pour l'emploi à ce stade. Il reviendra à Bruxelles le 12 mars présenter un plan global sur la stratégie d'Eurowings et son impact plus concret pour Brussels Airlines. (Belga)