La marque de voitures Infiniti se retire de l'Europe de l'Ouest

(Belga) Infiniti, la marque de luxe du constructeur automobile Nissan, se retire de l'Europe de l'Ouest, a-t-elle fait savoir mardi dans un communiqué. La marque n'est plus rentable dans cette région et se consacrera désormais sur l'Amérique du Nord et la Chine. Elle maintient également sa présence en Europe de l'Est, au Moyen-Orient et en Asie.

La production des Q30 et QX30 dans l'usine Nissan de Sunderland (Angleterre) sera interrompue en juillet. Toutes les activités en Europe occidentale seront arrêtées début 2020. Infiniti a été lancée en 2008 en Europe, mais sans parvenir à réaliser une réelle percée. La marque compte quelque 60.000 clients sur le Vieux Continent. (Belga)