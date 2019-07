La marque Lutosa disparaît et se belgicise pour devenir Belviva

(Belga) Lutosa va belgiciser son nom pour s'appeler désormais Belviva, annonce samedi Iglo Belgium, qui possède la marque des frites et croquettes surgelées. Dans une première phase, la mention "Lutosa devient Belviva" sera apposée sur les emballages. Le changement de nom deviendra effectif début 2021.

Ce changement de nom ne tient pas au hasard. Le groupe canadien McCain avait repris Lutosa, qui dispose d'usines à Waregem et Leuze-en-Hainaut (dont le nom latin est Lutosa), en 2013 de PinguinLutosa (qui est maintenant devenu Greenyard). L'Europe avait approuvé la transaction, à condition que la marque Lutosa soit cédée. L'enseigne a donc atterri dans le panier du producteur alimentaire suédois Findus un an plus tard. Les activités en Europe continentale de ce dernier ont toutefois été repris par le groupe britannique Nomad Foods en 2015, qui est propriétaire d'Iglo. Lutosa est donc alors tombé dans l'escarcelle d'Iglo Belgium. En 2017, McCain avait d'ailleurs encore rappelé que la marque disparaîtrait dans les trois ans à venir. Avec Belviva, Iglo, qui collabore avec plusieurs usines de traitement de la pomme de terre en Flandre, entend souligner le caractère belge de l'enseigne. "Depuis notre création en 1981, non seulement nos produits ont été fabriqués et emballés en Belgique mais les pommes de terre proviennent également du voisinage immédiat des usines de Flandre occidentale et orientale", soutient ainsi Philipp Kluck, directeur général d'Iglo Belgium. (Belga)