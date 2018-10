La Masse critique de Bruxelles rejointe par des livreurs à vélo mécontents

(Belga) Entre 40 et 50 livreurs à vélo venus de toute l'Europe se sont ajoutés vendredi soir à la Masse critique de Bruxelles, organisée chaque dernier vendredi du mois pour exiger de meilleures infrastructures pour le vélo. Ces coursiers, qui travaillent pour Ubereats, Deliveroo ou l'espagnole Glovo notamment, ont créé dans la capitale européenne une Fédération transnationale des coursiers pour exiger de meilleures conditions de travail.

"Not just for us but for everyone" (Pas que pour nous mais pour tout le monde), ont brandi les livreurs à vélo lors de la Masse critique, qui s'est élancée vers 18h45. Une cinquantaine de coursiers se sont joints à cette manifestation mensuelle des cyclistes, à Bruxelles. Ils dénoncent leur "exploitation par une nouvelle forme de travail". Plusieurs plateformes de livraison ont vu le jour, les plus connues en Belgique étant Deliveroo et Ubereats, qui livrent des repas à domicile. La Fédération transnationale vise toutefois plus large que le secteur de l'alimentation et a également pour cible des start-ups telles que Glovo, née en Espagne ou Stuart, créée en France, qui livrent des produits du commerçant au client. Les livreurs partagent un point commun: ils sont payés à la course. Une tarification qu'ils rejettent: ils exigent un salaire horaire garanti. "Les coursiers risquent leur vie sur la route car ils doivent aller le plus vite possible. Plus on réalise de courses, plus on gagne d'argent", explique un livreur français. Pour défendre la dizaine de revendications des livreurs européens, reprise dans une charte écrite ce vendredi, ceux-ci ont créé une Fédération "pour enfin s'exprimer contre ces plateformes voyous, en grande partie aidées par les Etats", explique Anne Dufresne, coordinatrice et membre d'Alter Summit, réseau européen de syndicats et mouvements sociaux, qui soutient l'initiative. La Fédération rassemble des collectifs issus de 12 pays: Autriche, Belgique, Finlande, France, Allemagne, Italie, Pays-Bas, Norvège, Espagne, Suisse, Royaume-Uni et Irlande. Soixante collectifs et trente syndicats ont pris part à leur première Assemblée européenne qui se tenait à Bruxelles jeudi et vendredi.