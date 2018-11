La météo retarde le décollage d'une fusée de la Nasa devant ravitailler l'ISS

(Belga) Les nuages et la pluie ont repoussé à samedi le décollage d'une fusée américaine chargée de ravitailler les trois membres d'équipage de la Station spatiale internationale (ISS), a annoncé la Nasa jeudi.

La fusée Antares transportant une capsule Cygnus dans sa coiffe devrait maintenant s'envoler à 04H01 (10H01 HB) samedi du pas de tir de la Nasa à Wallops Island, en Virginie, sur la côte Atlantique. Son départ avait été initialement repoussé de jeudi à vendredi, avant d'être une nouvelle fois retardé. "Les équipes ont décidé d'attendre un jour supplémentaire pour le lancement après avoir évalué les conditions météorologiques défavorables", a déclaré dans un communiqué Northrop Grumman, la société qui sous-traite la mission de transport de la capsule Cygnus pour la Nasa. "Les prévisions pour un lancement samedi se sont considérablement améliorées", précise cette même source. C'est le premier lancement depuis l'échec de la fusée russe habitée Soyouz le 11 octobre. La fusée Antares doit atteindre l'ISS à 09h20 GMT lundi, au lendemain de l'arrivée du cargo spatial russe Progress, qui doit lui partir de Baïkonour vendredi 16 novembre à 18h14 GMT. La capsule Cygnus pourra rester amarrée jusqu'à 90 jours à l'ISS. Elle y déposera aussi de l'eau, de la nourriture, des vêtements, et plusieurs expériences scientifiques. Plus de trois tonnes de fret en tout. Trois astronautes - un Allemand, un Russe et un Américain - sont actuellement à bord de l'ISS. Après l'incident Soyouz du mois dernier, qui n'a pas blessé les astronautes, les lancements de fusées russes avaient été suspendus. Or ce sont les seules depuis 2011 à pouvoir transporter des humains vers l'ISS. Le prochain lancement de Soyouz, avec trois astronautes à bord, est prévu le 3 décembre. (Belga)