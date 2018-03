La Meuse plus profonde entre Namur et Liège au deuxième semestre 2018

(Belga) La profondeur de la Meuse est en passe d'atteindre une profondeur de 3,40 mètres, au lieu de ses trois mètres actuels, sur l'ensemble du bassin entre Namur et Liège, annonce vendredi la Société wallonne de financement complémentaire des infrastructures (Sofico). Les travaux permettront de charger davantage de marchandises sur les bateaux.

La campagne de dragage de la Meuse entamée en mai 2017 vient de se terminer. Plus de 150 000 m3 de sédiments ont ainsi été évacués. La réalisation de ces travaux, financés par la Sofico à hauteur de 12,7 millions d'euros, garantit une navigation à 3,40 mètres sur la Meuse entre le port de Tihange et le canal Albert. Les sédiments qui composent les hauts-fonds subsistant à proximité de Huy seront, eux, enlevées au second semestre de l'année 2018. L'ensemble de la Meuse entre Namur et Liège sera alors à 3,40 mètres de profondeur. Jusqu'à présent, la profondeur de trois mètres du bassin ne permet pas à certains bateaux un chargement optimum. "Cet approfondissement représente un réel bénéfice pour les entreprises qui font appel au transport fluvial pour le transport de leurs marchandises et pour le secteur de la batellerie", souligne la Sofico. Les retombées économiques de cet approfondissement sont estimées pour la Wallonie à 1,60 euro par euro investi. En 2017, plus de 42 millions de tonnes de marchandises ont été transportées par bateau sur 450 kilomètres de voies navigables wallonnes. (Belga)