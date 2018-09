La moitié des travailleurs dit pouvoir choisir comment atteindre ses objectifs

(Belga) Près de la moitié (49%) des travailleurs affirment pouvoir choisir eux-mêmes les méthodes ou techniques utilisées pour atteindre leurs objectifs au travail, ressort-il de l'enquête biennale du groupe de services en ressources humaines Acerta publiée jeudi. "Le rôle de leader évolue depuis quelques années: le dirigeant devient un 'patron sur demande'", analyse Peter Tuybens, directeur d'Acerta Consult.

Les 1.700 travailleurs interrogés ont une idée claire du rôle d'un chef: diriger et coacher, prendre ses responsabilités, être communicatif, stimuler le travail en équipe, résoudre des problèmes et organiser. Cela suppose un dialogue avec le personnel. Mais si 63% bénéficient d'un entretien annuel avec leur dirigeant au moins une fois par an, ce n'est pas le cas pour une proportion de 37% des travailleurs, dont 59% le regrettent. Près de la moitié des travailleurs disent pouvoir choisir comment atteindre leurs objectifs. Mais le degré de liberté varie. Seuls 13% disposent d'un budget de rémunération à allouer eux-mêmes en salaire et avantages et 53% ne choisissent pas avec qui ils travaillent. 43% peuvent organiser leurs horaires de travail de façon autonome. "Les employeurs qui n'abordent pas spontanément avec leurs travailleurs leurs talents, attentes et ambitions passent à côté d'un potentiel énorme. En revanche, le dirigeant qui opte pour une culture du dialogue et stimule ses collaborateurs à devenir la meilleure version d'eux-mêmes profitera aussi des bénéfices ainsi récoltés. La plupart des travailleurs souhaitent ce dialogue, ce qui montre qu'il s'agit d'un processus constructif pour tous", commente dans un communiqué Peter Tuybens. L'enquête a été réalisée par le bureau Indiville. (Belga)