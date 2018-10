La Nasa vante ses "merveilleuses relations" avec la Russie malgré la défaillance du Soyouz

La Nasa garde de "merveilleuses relations" avec l'agence spatiale russe Roskosmos et continuera d'utiliser les fusées Soyouz pour envoyer des astronautes sur l'ISS en dépit de l'échec du lancement de jeudi, a déclaré vendredi à Moscou l'administrateur de la Nasa, Jim Bridenstine.

"Ce sont de merveilleuses relations entre nous et la Russie", a-t-il déclaré au cours d'une conférence de presse, précisant "tout à fait s'attendre" à ce que la Nasa continue d'utiliser les Soyouz à l'avenir.

Jim Bridenstine, qui était à Baïkonour pour le lancement de la fusée devant amener Nick Hague et Alexeï Ovtchinine sur l'ISS, a souligné que "tout s'est bien passé après l'échec de la fusée", notant que le pilotage automatique avait "pris la bonne décision" en éjectant les deux spationautes.

"Les gens qui ont mis au point cette fusée l'ont fait d'une façon admirable", a-t-il ajouté au cours de cette conférence de presse à l'ambassade des Etats-Unis à Moscou.

L'administrateur de la Nasa, qui a rencontré le directeur de l'agence spatiale russe Roskosmos, s'est dit "confiant" sur la fait que le prochain lancement aura lieu en décembre.

La Station spatiale internationale (ISS) est l'un des rares exemples de coopération restant entre la Russie et les Etats-Unis, dans un contexte de tensions sans précédent entre les deux pays depuis la Guerre froide.

Les vaisseaux russes Soyouz sont aujourd’hui le seul moyen d'acheminer et de rapatrier les équipages de l'ISS depuis l'arrêt des vols des navettes spatiales américaines. Seize pays participent à l'ISS, laboratoire spatial mis en orbite en 1998, qui a coûté au total 100 milliards de dollars, financés pour la plus grande part par Moscou et Washington.