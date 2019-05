La neutralité carbone en France est possible, disent de grandes entreprises

La France peut atteindre la neutralité carbone d'ici 2050, sans renoncer à la croissance économique ni à bien vivre, si tous les acteurs s'y mettent "maintenant", estiment de grandes entreprises dans un rapport présenté lundi.

Nécessaire contre le dérèglement climatique, cet objectif 2050, consistant à ne pas émettre plus de gaz à effet de serre qu'on ne peut en retirer de l'atmosphère, sera réalisable à la condition de changements "sans précédent", note l'association des Entreprises pour l'environnement (une quarantaine de groupes de tous secteurs représentant la moitié du CAC40).

"On n'est plus dans une +transition+, mais une transformation profonde sur le mode de vie des personnes, le comportement des entreprises, des pouvoirs publics", a dit devant la presse Jean-Dominique Senard, nouveau PDG de Renault, et président d'EPE. "L'enjeu de la solidarité des acteurs est fondamental".

Le défi est de taille. Selon ce rapport, la France pourrait doubler son puits de carbone (forêts, sols...), mais pour arriver à la neutralité, il lui faudra réduire les émissions de 4% par an, du jamais vu (contre -0,5% par an depuis 20 ans).

Comment faire? Sonner la fin du véhicule tout-thermique bien avant 2050, imposer une obligation de rénovation énergétique des bâtiments, faire évoluer les pratiques agricoles, préconise le rapport d'EPE, qui a sollicité des experts (Carbone 4, Enerdata, Cired, Solagro...) et "l'inspiration" de chercheurs, ONG, représentants de syndicats et patronat.

Renforcer la fiscalité sur les émissions et la montée des prix de l'énergie sont une autre "condition", ajoute-t-il.

Quelque 30 mds d'euros annuels d'investissements, portés à 75, devront financer ce nouveau cadre, estime le rapport. Pour pousser les industries à se décarboner, la France devra aussi inciter l'UE à favoriser l'accès à son marché aux pays partageant ses efforts climatiques.

"Nous sommes convaincus qu'il y aura des effets économiques positifs" à ces transformations, sur l'emploi par exemple, a insisté M. Senard, pour qui ce texte traduit aussi "l'engagement des entreprises, de plus en plus réel (sur le climat...) On le voit dans la finance, l'industrie, le monde de l'énergie".

Pour lui, "les leviers politiques" sont primordiaux: "la réglementation, la solidarité, l'atténuation des impacts d'une transition qui pourrait être socialement mal ressentie... Cela couvre des domaines aussi vastes que le prix du carbone, et une fiscalité écologique intelligente."

La PAC, par exemple, a "prouvé qu'on est capable de mettre en oeuvre des règles et incitations qui emmènent des secteurs dans une direction", appuie le directeur général de BNP Paribas, Jean-Laurent Bonnafé. "Il faut un cadre, des incitations, des signaux clairs".

Créée en 1992, EPE réunit des groupes comme Michelin, Veolia, Engie, La Poste, Vinci, Total, EDF ou encore Airbus.