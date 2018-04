La nouvelle compagnie aérienne Air Belgium effectuera son premier vol le 30 avril: d'abord Hong Kong, puis d'autres villes chinoises...

Air Belgium effectuera son premier vol direct vers Hong Kong le 30 avril prochain, a annoncé lundi la nouvelle compagnie aérienne belge. La vente de billets commencera, elle, dès ce mardi, avec un tarif de base de 449 euros pour un aller-retour. Quatre liaisons par semaine vers la mégapole sont prévues dans un premier temps. D'autres villes chinoises devraient suivre dans le courant de l'été.

La liaison vers Hong Kong sera donc assurée quatre fois par semaine (lundi, mercredi, jeudi et dimanche) avec un départ de l'aéroport de Charleroi vers 14h00 et une arrivée en Chine le lendemain matin à 07h30 heure locale. Les vols retours auront lieu, quant à eux, les lundi, mardi, jeudi et vendredi avec embarquement en milieu de matinée à Hong Kong et une arrivée à Brussels South Charleroi à 18h15, détaille l'entreprise basée à Mont-Saint-Guibert.

Dès ce mardi, les billets pourront être réservés sur le site internet d'Air Belgium et seront disponibles dans les prochaines semaines via les systèmes informatisés de réservation (GDS) des agences de voyage. La compagnie proposera trois classes de services: économique, premium et business dont les prix aller-retour débutent respectivement à 449 euros, 999 euros et 1.799 euros. L'équipage parlera, lui, français, néerlandais, anglais, mandarin et cantonais.