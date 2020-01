La parc Pairi Daiza distingué pour son action en faveur des pandas géants

(Belga) Pairi Daiza et la Pairi Daiza Foundation ont reçu vendredi quatre "Giant Panda Global Awards" pour leurs programmes de conservation des pandas géants. La cérémonie s'est déroulée au parc animalier de Cambron-Casteau (Hainaut).

Pairi Daiza était le théâtre de la cérémonie annuelle de remise des "Giant Panda Global Awards", véritables oscars du monde des pandas géants. Le parc de Cambron, qui était nommé dans cinq catégories, a obtenu quatre distinctions: l'or pour la naissance des jumeaux en août 2019, et pour le vétérinaire et directeur zoologique de Pairi Daiza, Tim Bouts, et le bronze pour l'équipe de soigneurs des pandas géants, ainsi que pour l'action de la Fondation Pairi Daiza. Cette instance finance notamment la recherche de la scientifique belge Jella Wauters pour développer un test de grossesse pour les pandas géants. Quelque 330.000 votes ont été comptabilisés dans le cadre de ces "Global Awards" qui ont donc plébiscité les efforts déployés par Pairi Daiza et sa Fondation pour protéger les pandas géants, dont l'espèce est menacée. Pairi Daiza accueille aujourd'hui cinq pandas géants, le plus grand nombre en captivité au monde, hors de Chine. Les jumeaux Bao Di et Bao Mei sont nés le 8 août dernier, quelque trois ans après la naissance au parc de leur grand frère Tian Bao, le 2 juin 2016. Leurs parents, le mâle Xing Hui et la femelle Hao Hao, étaient arrivés à Pairi Daiza en février 2014. Animal emblématique du WWF, le panda géant est devenu le symbole mondial des animaux en péril. (Belga)