La part de marché de la Flandre dans le commerce mondial atteint un petit 2%

(Belga) La part de marché de la Région flamande dans le commerce mondial s'élevait en 2020 à 1,95%. Il s'agit de la part des exportations flamandes dans le total des importations de tous les pays du monde, rapporte jeudi Statistiek Vlaanderen.

A l'instar de la part belge, la part de marché flamande n'a cessé de reculer entre 2002 et 2012, passant de 2,8 à 2,0%. Elle est ensuite restée stable dans les années 2013-2018. Et en 2019, elle est passée pour la première fois sous 2%. La part de marché de la Belgique dans le commerce mondial s'élève pour sa part à 2,4% et celle de l'Allemagne à 8,3%. (Belga)