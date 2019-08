La pause de midi du travailleur belge plus courte que celle de ses collègues européens

(Belga) Vingt-deux minutes, c'est la durée moyenne de la pause lunch du Belge, le travailleur européen le moins bien loti, d'après une étude réalisée par le site d'emploi StepStone.

Le travailleur belge est celui qui prend le moins de temps lors de sa pause de midi, avec 22 minutes au compteur en moyenne, tandis que ses collègues britanniques, allemands et français prennent respectivement 24, 25 et 29 minutes de pause. Le temps de pause accordé varie également beaucoup selon les employeurs. Fait marquant, la plupart des employés européens écourtent leur pause repas (de 49% à environ 60%). Alors que l'Allemagne cavale en tête de ce classement, la Belgique la suit de près à la deuxième place. En France, on note que - contrairement aux autres pays étudiés - plus de 50% des employés prennent la totalité de leur pause "déjeuner". La principale raison qui pousse les employés à ne pas prendre la totalité de leur pause est similaire dans tous les pays: la surcharge de travail. En moyenne, 65 à 75% des employés le ressentent comme tel. En France, 41% des employés ont déclaré ne pas prendre leur pause de midi pour cette raison. Les participants mentionnent également d'autres raisons, comme la possibilité de quitter le travail plus tôt ou le fait de devoir assumer les tâches des collègues. StepStone a réalisé cette enquête sur la base d'un échantillon de plus de 10.000 personnes en Belgique et dans plusieurs pays voisins. (Belga)