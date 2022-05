La perturbation du trafic des bus s'étend à tout le Limbourg

(Belga) Le trafic des bus De Lijn est fortement perturbé ce mercredi dans toute la province du Limbourg à la suite d'une grève spontanée déclenchée dans la matinée chez un sous-traitant de la firme à la bande jaune. L'agression d'un chauffeur est à l'origine de cet arrêt de travail inopiné. La société de transport public flamande indique que la grève s'est désormais étendue à d'autres dépôts de sous-traitants, impactant l'ensemble de la province.

Un temps préservé par les problèmes de circulation, le sud du Limbourg est désormais touché par les conséquences de la grève. La circulation des bus fonctionne au ralenti pour l'ensemble de la province, même si De Lijn assure qu'il y a, malgré tout, un service minimum. Elle recommande aux voyageurs de tenir compte des nuisances importantes pour leurs déplacements et de s'informer sur les conditions de circulation via le planificateur d'itinéraire de la compagnie. L'agression implique un chauffeur de Lijn et le conducteur d'une voiture. (Belga)