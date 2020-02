La plateforme Wooclap assiste désormais 200.000 professeurs à travers le monde

(Belga) Wooclap, la plateforme d'apprentissage interactif créée à Bruxelles en 2015, s'est félicitée mercredi d'avoir dépassé la barre des 200.000 utilisateurs. Ceux-ci sont des professeurs et formateurs qui enseignent dans les universités et les grandes écoles de plus de 150 pays. Wooclap les invite à interagir en temps réel avec leurs élèves, pendant les cours.

Le service est disponible en six langues et permet aux enseignants de soumettre des questionnaires aux étudiants présents. Ces derniers peuvent immédiatement le compléter et les réponses collectives sont ensuite projetées au tableau. Les objectifs sont ainsi de rendre les cours plus ludiques, améliorer l'attention de l'auditoire, mieux évaluer son degré de compréhension et donc fournir une instruction de meilleure qualité. Wooclap met ainsi à disposition des professeurs plusieurs outils pour interroger leurs étudiants parmi lesquels des questionnaires à choix multiples, des sondages, des nuages de mots, des questions ouvertes, des textes à trous, des vidéos et d'autres. L'équipe de développement peut se targuer d'avoir levé 1,75 million d'euros de placements privés depuis sa création. L'application a aussi atteint toutes les universités de langue française en Belgique ainsi que de nombreuses hautes écoles francophones et néerlandophones. D'après la direction, Wooclap enregistre aussi quotidiennement plus de 1.000 nouveaux inscrits dans le monde. (Belga)