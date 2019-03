La plus grande société de polissage de diamants menacée de faillite

(Belga) La plus grande société de polissage de diamants brut Eurostar Diamond Traders est menacée de faillite alors que ses dettes s'élèveraient à un demi-milliard d'euros, rapportent L'Echo et De Tijd samedi.

Le tribunal de première instance et la cour d'appel d'Anvers ont tous deux rejeté la demande d'Eurostar Diamond Traders portant sur la relance de la procédure de réorganisation judiciaire. Le tribunal conclut "qu'Eurostar Diamond a perdu la confiance de ses principaux créanciers - ABN Amro, Standard Chartered Bank, KBC Banque et Bank of India - auxquels l'entreprise doit des montants faramineux". D'après les informations des quotidiens, cette dette bancaire avoisinerait le demi-milliard d'euros. La cour d'appel a même déclaré qu'Eurostar Diamond "n'avait plus aucun diamant commercialisable" et "n'était plus en état de fonctionner normalement". D'après les administrateurs provisoires, l'entreprise n'aurait plus aucun revenu de ses activités traditionnelles, à l'exception de quelques loyers et transferts de liquidités vers Hong Kong. Dans ces derniers comptes annuels, l'entreprise expliquait déjà les raisons pour lesquelles elle traversait une période de turbulences: baisse de la demande de diamants, y compris en Asie où Eurostar Diamond compte de nombreux clients; prix élevés des diamants bruts pratiqués par les mines; et manque de soutien (lisez "crédits") de plusieurs grandes banques qui auraient tourné le dos au secteur du diamant. (Belga)