La plus grosse usine de Nutella au monde toujours à l'arrêt

La redémarrage de la plus grosse usine de Nutella au monde, arrêtée mardi "par précaution" selon sa direction, est une question "de jours", a indiqué vendredi à l'AFP Ferrero France.

"L'usine ne rouvrira pas aujourd'hui", a indiqué le service communication de la filiale française du groupe familial franco-italien. A la question de savoir si le redémarrage était une question de jours, de semaines ou de mois, Ferrero a répondu "de jours".

"L’approvisionnement de nos clients se poursuit sans interruption", selon Ferrero.

Interrogé sur les résultats des investigations en cours et sur la question de savoir si le problème était bactériologique, le service de communication a promis de communiquer dès qu'il en saurait plus.

Vendredi matin le ministre de l'Agriculture Didier Guillaume interrogé par CNews a déclaré: "Apparemment, à l'heure où je vous parle, il n'y aurait pas de problème sanitaire".

Ferrero avait annoncé mercredi "la suspension temporaire", "par précaution" de l'usine qui produit 600.000 pots par jour, soit un quart de la production mondiale, de la pâte à tartiner composée à 56,3% de sucre et à 30,9% de matière grasse.

"Pour l’heure, nous pouvons affirmer qu’aucun produit actuellement sur le marché n’est concerné par la situation", avait ajouté l'entreprise.

"Les résultats des investigations seront connus d’ici à la fin de la semaine et nous permettront de prendre les mesures correctives nécessaires", avait poursuivi Ferrero.

"Mardi 19 février à 18 heures, à la lecture des résultats d’un des contrôles qualité au sein de notre usine de Villers-Ecalles, nous avons repéré un défaut qualité au niveau de l’un des produits semi finis entrant dans la fabrication de nos produits Nutella et Kinder Bueno", avait détaillé Ferrero.

"Ce défaut ne correspondant pas à nos standards de qualité, nous avons donc pris la décision de suspendre temporairement l’activité de l’usine", expliquait l'entreprise.

Le groupe Ferrero a doublé son chiffre d'affaires en dix ans pour atteindre plus de dix milliards d'euros. Il compte 22 sites de production et plus de 30.000 employés.