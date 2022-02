Attention si vous partez en vacances de Carnaval: les police va mener des grèves du zèle

Plusieurs actions vont être menées prochainement par la police pour protester contre l'enlisement des négociations sur une revalorisation salariale, a-t-il été décidé jeudi lors du bureau fédéral de la CGSP.

Ainsi, des actions syndicales spontanées de la police fédérale risquent de perturber les départs en vacances à l'aéroport de Bruxelles-National le vendredi 25 février, veille des congés de détente (Carnaval), avertit d'ores et déjà Eddy Quaino, permanent CGSP Police. "En Wallonie, des actions vont aussi être planifiées, à l'image de grève du zèle à l'aéroport de Charleroi ou aux frontières", ajoute-t-il.

Faute d'accord sur l'amélioration des conditions salariales et de travail au sein de la police, le syndicat socialiste avait activé la semaine dernière son préavis de grève, qui est effectif à partir du 15 février et restera en vigueur jusque fin mai. Les syndicats policiers SNPS et SLFP sont eux parvenus à un accord avec la ministre de l'Intérieur Annelies Verlinden sur la revalorisation salariale des forces de police. La CGSP et la CSC avaient rejeté cet accord.