La ponctualité des trains a baissé en janvier

(Belga) En janvier, la ponctualité des trains (retard de moins de six minutes) atteignait 88,6% sur le réseau belge contre 90,7% un an auparavant à la même période, indiquent mardi le gestionnaire du réseau ferroviaire Infrabel et la SNCB.

Le mois dernier, 1.675 trains ont été supprimés (1,5% du total) contre 1.273 l'an dernier (1,2%). L'incident ayant engendré le plus important retard en janvier (4.209 minutes) est la présomption de heurt de personne à Malines le 24 janvier (ligne 25). Viennent ensuite: le dérangement de signalisation à Termonde (ligne 60) le 11 janvier (3.505 minutes de retard) et l'affaissement d'un pilier d'un pont routier à Diegem (ligne 36) le 5 janvier (2.254 minutes de retard). (Belga)