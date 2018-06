La princesse Astrid remet un maillot des Diables Rouges au président argentin Macri

(Belga) Le président argentin a reçu mardi matin la princesse Astrid ainsi que les vice-Premiers ministres Kris Peeters et Didier Reynders à la Casa Rosada, le siège du pouvoir exécutif à Buenos Aires. Mauricio Macri a reçu pour l'occasion un maillot et un ballon dédicacés par les Diables Rouges. Il s'est ensuite adressé à une partie de la délégation d'entreprises présentes dans le cadre de la mission économique princière pour leur vanter les mérites de son pays et les convaincre d'y investir.

"Vous êtes au bon endroit au bon moment", a-t-il dit aux entrepreneurs. "Nous vivons un changement historique depuis deux ans et demi" (et son accession au pouvoir, ndlr), a-t-il poursuivi. Le pays se développe ainsi rapidement, à l'entendre. "Nous laissons derrière nous des décennies de frustration, d'échecs et de mensonges. Nous voulons enfin le développer et faire partie du monde. Pour cela, nous devons donc mettre la vérité sur la table et être crédibles, afin que les hommes d'affaires viennent investir chez nous." Le président a ensuite vanté les nombreux mérites de son pays. "L'Argentine jouit d'une incroyable capacité de développement en matière d'énergie. Nous avons une énorme quantité de gaz de schiste, le meilleur vent du monde pour l'énergie éolienne en Patagonie et le meilleur soleil au nord du pays", a-t-il déclaré. Mauricio Macri veut en outre faire de l'Argentine "le supermarché du monde". A tout cela s'ajoute encore un secteur du tourisme à stimuler et des infrastructures dans lesquelles il faut investir, ce qui n'a pas été fait durant des années, a-t-il souligné. Voilà pourquoi son gouvernement a mis en place des partenariats public-privé pour développer les ports, aéroports et édifices routiers.