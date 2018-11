La princesse Elisabeth, les codes postaux ou Manneken Pis sur les timbres de bpost en 2019

(Belga) La princesse Elisabeth, Manneken Pis, la génération des 'millenials' ou encore le peintre Pieter Brueghel l'Ancien et la libération de la Belgique il y aura 75 ans. Voilà autant de sujets auxquels bpost consacrera des timbres l'an prochain, a annoncé vendredi l'entreprise postale en dévoilant sa collection 2019. En tête d'affiche figurera également un nombre record de 1.192 codes postaux sur un seul timbre.

La princesse Elisabeth sera mise à l'honneur à l'occasion de ses 18 ans. Autre anniversaire relevé par bpost, celui des 400 ans de Manneken Pis. Avant de gagner ses galons de personnage folklorique, ce bambin de pierre faisait simplement office de fontaine en approvisionnant en eau un quartier de la ville de Bruxelles. En 2019, il y aura 450 ans que le peintre Pieter Brueghel l'Ancien est décédé. Le grand maître fera pour l'occasion l'objet d'une année Brueghel et d'une série de timbres-poste. Plus proche de notre époque, la libération de la Belgique à la fin de la Seconde Guerre mondiale, sur laquelle reviendra bpost. L'entreprise célébrera aussi le cinquantenaire de l'introduction du système des codes postaux avec un timbre renfermant la totalité des 1.192 codes en microtexte. Des thèmes plus contemporains seront aussi abordés, comme la génération des 'millennials', soit les personnes nées entre 1980 et 2000 et la diversité parmi les êtres humains. (Belga)