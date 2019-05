La prolongation du nucléaire profiterait d'abord à Electrabel

(Belga) En cas de prolongation du nucléaire, les propriétaires des centrales seraient sans conteste les grands gagnants, c'est à dire principalement Electrabel et, dans une moindre mesure, EDF Luminus. C'est ce qu'écrit vendredi L'Echo sur base de l'évaluation des mesures des partis par le Bureau du plan.

Trois partis avaient demandé au Bureau du plan d'évaluer leur proposition de prolonger la durée de vie des centrales nucléaires belges au delà de 2025: la N-VA, le Parti populaire (PP) et le Vlaams Belang. Le "surplus" qu'engrangeraient Electrabel et EDf Luminus atteindrait 941,7 millions d'euros par an selon la proposition de la N-VA. Il grimperait à 1,8 milliard d'euros avec la proposition du PP. Même s'il faut déduire de ces revenus supplémentaires les investissements nécessaires à la prolongation et les coûts fixes liés aux réacteurs, les montants sont considérables. Groen, quant à lui, a demandé au Bureau du plan de chiffrer une augmentation du renouvelable. Ici, le surplus serait de 722 millions d'euros pour les producteurs d'énergie éolienne et solaire. (Belga)