La protonthérapie, le transport et les biotech, secteurs primés aux Gazelles wallonnes

(Belga) Six sociétés belges ont été récompensées du prix Trends Gazelle pour leur forte croissance. En Wallonie, le spécialiste de la protonthérapie IBA l'emporte pour les grandes entreprises. La société de transport VDW s'impose parmi les moyennes entreprises et, au sein des petites structures, c'est iTeos Therapeutics qui a fait la différence. Les prix ont été remis mercredi soir.

Les Trends Gazelles sont désignées depuis une quinzaine d'années par les magazines Trends-Tendances et Trends, édités par Roularta. La sélection est établie sur la base de la croissance du chiffre d'affaires, du personnel et du cash-flow. Ion Beam Applications (IBA), basée à Louvain-la-Neuve, est le leader mondial de la protonthérapie. Le carnet de commandes du groupe est particulièrement fourni, à hauteur d'un milliard d'euros, souligne le magazine. Dans les moyennes entreprises, VDW Trans doit son sacre au fait que Pauls Holzindustrie, arrivée en tête de classement, a déjà été récompensée l'an dernier. "Société familiale fondée en 1997 par Hugues Vandewouwer, VDW est basée à Ghislenghien et est active dans le transport pour le compte de la grande distribution, la sidérurgie, les brasseries et les entreprises de construction." On reste dans le Hainaut avec iTeos Therapeutics, établie à Gosselies. Cette société spécialisée dans l'immunothérapie du cancer a été sacrée parmi les petites entreprises. "Elle développe un portefeuille de produits innovants qui ont pour finalité de guérir le cancer et non simplement de le traiter." En Flandre, les Gazelles sont C.Outdoor, Komono et Ablynx. La première, issue du Limbourg, exploite différentes cafétérias d'hôpitaux. La deuxième est anversoise et conçoit une collection de lunettes de soleil et de montres alors que l'entreprise biotech gantoise Ablynx l'emporte pour les grandes entreprises. (Belga)