La prudence continue à dominer à la Bourse de Paris en pleine tension au Moyen-Orient (+0,07%)

La Bourse de Paris restait installée à l'équilibre (+0,07%) mardi à la mi-journée, la prudence continuant à dominer en pleine tension au Moyen-Orient et dans l'attente du verdict monétaire de la Fed.

A 13H36 (11H36 GMT), l'indice CAC 40 prenait 4,05 points à 5.606,28 points, dans un volume de 926 millions d'euros. La veille, il avait fini en baisse de 0,94%.

La cote parisienne est ancrée à proximité de l'équilibre depuis l'ouverture.

Wall Street se préparait de son côté à ouvrir en léger recul. Le contrat à terme sur l'indice vedette Dow Jones Industrial Average reculait de 0,17%, celui sur l'indice élargi S&P 500 de 0,12% et celui sur le Nasdaq, à forte coloration technologique de 0,15%.

"Les investisseurs restent prudents face à la situation au Moyen-Orient" et même "si le pétrole est en léger reflux aujourd'hui" après sa flambée de la veille, "il reste massivement en hausse à l'échelle de la semaine", a souligné David Madden, un analyste de CMC Markets.

Le prix du Brent coté à Londres a enregistré la plus forte progression de son histoire lundi, en clôturant en hausse de 14,6%. Mardi, les cours étaient en très léger recul.

Les derniers développements restaient donc particulièrement surveillés, d'autant que les États-Unis semblent prêts à riposter après des attaques "sans précédent", qui ont réveillé la crainte d'une confrontation militaire avec l'Iran, mis en cause plus ou moins directement par Washington et Ryad.

Le guide suprême iranien a exclu pour sa part mardi toute négociation avec Washington.

"Les investisseurs craignent un choc pétrolier qui pourrait potentiellement impacter l'économie mondiale au même titre qu’une escalade des tensions commerciales", ont souligné les experts de Mirabaud Securities Genève.

Côté commercial, un vice-ministre chinois des Finances se rendra mercredi en visite aux États-Unis afin de préparer les négociations commerciales bilatérales prévues début octobre, confirmant la tournure plus positive prise récemment par ce dossier.

Du côté des indicateurs, le moral des investisseurs allemands a fortement rebondi en septembre, selon le baromètre de l'institut ZEW.

Est également atendue la production industrielle en août aux Etats-Unis.

La journée sera par ailleurs marquée par le début d'une réunion de la Réserve fédérale américaine, pour laquelle les investisseurs tablent massivement sur un abaissement des taux directeurs.

En desserrant la vis monétaire, la Banque centrale américaine (Fed) devrait surtout chercher à se prémunir contre les risques de ralentissement liés aux tensions commerciales et à la perte de vitesse en Europe, car côté américain, la croissance reste solide jusqu'ici.

- Secteur pétrolier en ordre dispersé -

En matière de valeurs, les pétrolières évoluaient en ordre dispersé après leur bond de la veille dans le sillage du brut, dans un environnement très volatil.

Total gagnait 1,66% à 48,61 euros, mais TechnipFMC perdait 3,83% à 22,88 euros.

Les titres dits défensifs était recherchés dans ce contexte incertain, Pernod Ricard progressant de 2,31% à 166,05 euros, Safran de 1,36% à 142,10 euros et L'Oréal de 0,99% à 244,50 euros.

A l'inverse l'automobile reculait, à l'instar de Peugeot (-2,34% à 23,39 euros) ou Faurecia (-4,33% à 44,43 euros).

Capgemini montait de 1,26% à 108,75 euros. En pleine expansion avec l'achat en cours d'Altran, le groupe a annoncé la nomination d'Aiman Ezzat, qui prendra en mai 2020 le poste de directeur général du groupe dont Paul Hermelin restera président.

Virbac profitait à plein pour sa part (+14,79% à 194,80 euros) d'un bénéfice net en forte croissance au premier semestre.

Ubisoft (-3,28% à 70,24 euros) était mécaniquement tiré vers le bas par une opération obligataire, tout comme Soitec (-4,27% à 91,90 euros) à la suite d'un placement privé d'actions.