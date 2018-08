La récolte des fruits en avance

(Belga) En Hesbaye flamande (Limbourg), les fruiticulteurs ont entamé la récolte des poires avec une semaine d'avance par rapport à l'an passé, écrit lundi Het Belang van Limburg. La Belgische Fruitveiling (BFV), une coopérative qui rassemble plusieurs producteurs de fruits, indique que les différentes récoltes du secteur seront avancées d'une quinzaine de jours en raison de la chaleur persistante.

Après un printemps favorable, la chaleur s'est mise en travers du chemin des fruiticulteurs. Les poires sont plus petites qu'à l'habitude à cause de l'extrême sécheresse qui sévit. La production sera dès lors plus maigre. Le goût restera toutefois bon, écrit Het Belang van Limburg lundi. La chaleur persistante entraîne de sérieuses conséquences pour les producteurs de fruits du monde entier. Ces mets savoureux sont tous en avance d'une quinzaine de jours. "Pour les légumes, c'est la même chose, s'ils ne sont pas brûlés", souligne Ronny Steemans du BFV. Les producteurs limbourgeois attendent un signal du secteur pour déterminer la date exacte de cueillette de tous les fruits. (Belga)