La Région flamande lance un programme d'investissements visant la neutralité carbone

(Belga) La Région flamande va investir 20 millions d'euros par an au cours des 20 prochaines années dans la recherche et le développement afin d'atteindre la neutralité carbone en 2050, a annoncé le ministre flamand de l'Economie, Phillippe Muyters (N-VA). Ce programme doit aider à faire "un grand bond en avant technologique", a-t-il affirmé samedi, face à une poignée de chefs d'entreprises issus notamment du secteur de la chimie.

Atteindre la neutralité carbone est l'une des clés de la lutte contre le dérèglement climatique. "La Flandre et l'industrie présente sur son territoire doivent tout mettre en oeuvre pour réduire les émissions de CO2, mais aussi le capturer et le réutiliser", a fait valoir M. Muyters. Des percées dans ces domaines pourraient permettre aux entreprises de pointe de jouer un rôle d'avant-plan sur la scène internationale. "Nous ne résoudrons pas le problème du réchauffement climatique en ruinant nos entreprises par des taxes", a souligné le ministre. "Au contraire, si nous pouvons faire en sorte qu'il soit intéressant pour celles-ci d'investir dans des solutions bas carbone, nous gagnerons tous", a-t-il ajouté. Le programme d'investissements, piloté par le cluster de la chimie et des matières plastiques Catalisti, soutiendra les projets qui pourront démontrer leur capacité à réduire les émissions de CO2 de manière significative, les capturer ou les réutiliser. La fédération sectorielle de la chimie essencia Vlaanderen y est également associée. Le plan pourrait également intéresser les secteurs de la construction, des transports et de l'agriculture. (Belga)