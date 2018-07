La région IDF s'engage sur les énergies renouvelables, sans moyens suffisants selon l'opposition

La région Ile-de-France, présidée par Valérie Pécresse (LR) a adopté mardi sa stratégie Energie-Climat, qui prévoit que les énergies renouvelables représenteront en 2030 40% de la consommation francilienne, avec un objectif de 100% en 2050.

L'opposition de gauche, qui s'est abstenue, a jugé ces ambitions louables mais "irréalisables", critiquant notamment le "manque de moyens" pour mettre en oeuvre cette stratégie. Ont voté pour la majorité régionale LR-UDI-Modem et le Rassemblement national.

"La région IDF était la dernière de la classe en matière de politique énergétique", a déclaré Mme Pécresse, affirmant que sa stratégie était "ambitieuse mais réaliste".

Elle a défendu "trois principes": la "sobriété", en réduisant de 40% la consommation énergétique régionale d'ici 2050, "la production d'énergie renouvelable" en la multipliant par quatre sur le territoire, et "la réduction de la dépendance énergétique", notamment vis- à-vis des énergies carbonées et du nucléaire, "en tendant vers une région 100% énergie renouvelable en 2050".

"Notre région est en retard, particulièrement dépendante - 90% d'énergie importée,- et produit moins de 8% d'énergie renouvelable", a ajouté Jean-Philippe Dugoin-Clément (UDI), vice-président chargé de l'écologie et du développement durable. La région veut notamment "être exemplaire, dans les domaines qui lui sont propres (lycées, transports, formation)", a-t-il dit.

Le plan énergie-climat va miser sur "l'énergie éolienne, la géothermie, les énergies de récupération des déchets, le solaire voltaïque, la biomasse, l'hydrogène et la micro-électricité", a expliqué Mme Pécresse.

La région entend également s'opposer à la construction de toute centrale nucléaire sur le territoire francilien, et à sortir du diesel d'ici 2030 - si l'État met en place "des mesures d'accompagnement social du type prime à la casse, aide à la transition énergétique".

Elle prévoit aussi la mise en place d'une "COP énergie-climat IDF", une conférence régionale qui réunira chaque année tous les acteurs de la transition énergétique.

Ce projet sera doté d'un investissement de 150 millions d'euros d'ici à la fin de la mandature, soit "une augmentation de 64% par rapport à la moyenne de ce qui a été réellement dépensé ces dix dernières années", a affirmé M. Dugoin-Clément.

"Il n'existe aucune déclinaison budgétaire de votre schéma", a estimé le groupe Ensemble (ex PS), déplorant que "rien n'est fait pour accompagner concrètement les Franciliens dans la sortie du diesel".

- "pas confiance" -

"Nous pourrions croire que vous être prête à rejoindre nos rangs", mais "nous n'avons pas confiance", a dit Emmanuelle Cosse pour le groupe RCDEC (ex Radicaux de gauche), qui a noté "des manques importants", concernant "les secteurs d'émissions de gaz à effet de serre".

Pour le Front de Gauche, "150 millions sur trois ans, c'est peu, c'est beaucoup trop peu", d'autant que "les moyens régionaux consacrés à la politique environnementale n'ont cessé de subir des coupes successives".

Même constat pour le groupe AES (EELV et des socialistes), qui a salué "des points positifs", mais souligné une "contradiction manifeste entre les promesses et la réalité de votre politique depuis deux ans et demi".

Le Rassemblement national (ex FN) a quant à lui critiqué le choix d'abandonner le diesel. "Vous marchez dans les pas d'Anne Hidalgo", a dit Wallerand de Saint-Just.

Le Modem a défendu le "développement du photovoltaïque sur les toitures des bâtiments implantés dans les zones d’activité économique". Mais son président Yann Wehrling a regretté, comme le groupe RCDEC, "l'insistance de l'exécutif" à vouloir "démanteler l'Ademe (Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie)", que la région souhaiterait voir "décentralisée".