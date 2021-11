La Russie augmente ses livraisons: le prix du gaz (et donc de l'électricité) baisse sur les marchés

(c) Boevaya mashina

Le prix du gaz en Europe amorce une baisse, alors que le géant russe du gaz naturel Gazprom livre des quantités de gaz plus importantes aux pays européens. Malgré cette baisse, les prix restent significativement plus élevés par rapport à l'année dernière. Le prix du mégawattheure a atteint 66 euros, selon TTF-Future, référence en matière de prix du gaz naturel dans nos contrées, contre encore 76 euros début novembre. Début octobre, le MWh avait atteint le niveau historique de 160 euros. La Russie a apaisé les marchés en exportant mercredi matin 30% de gaz en plus que la veille. En conséquence, le prix de l'électricité diminue également.