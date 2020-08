La situation financière de TUI est catastrophique: d'un bénéfice de 22 millions il y a un an, elle est passée à une perte de... 1,4 MILLIARD

Le géant du tourisme TUI a fait état jeudi d'une perte nette supérieure à 1 milliard d'euros entre avril et juin, du fait de l'arrêt quasi-complet des activités en raison de la pandémie de Covid-19.



Au troisième trimestre de son exercice décalé 2019/2020, le géant mondial du tourisme a dégagé une perte nette part du groupe de 1,42 milliard d'euros, contre un gain de 22,8 millions sur la période comparable de l'exercice précédent, et son chiffre d'affaires s'est effondré à 71,8 millions d'euros, en baisse annuelle de 98,5%.

TUI Group (de l'anglais : Travel Union International) est une société de voyage et tourisme multinationale dont le siège est à Hanovre, en Allemagne. C'est le plus grand groupe et leader de tourisme du monde et le premier voyagiste belge. Il possède des agences de voyage, hôtels, navires de croisière, des magasins de détail et six compagnies aériennes. C'est la plus grande flotte de vacances du monde.