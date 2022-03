La SNCB adapte son offre pour les vacances de printemps

(Belga) Comme chaque année, la SNCB adaptera son offre de trains durant les vacances de printemps (Pâques) pour tenir compte de la diminution du nombre de navetteurs qui voyagent en heures de pointe, explique jeudi l'entreprise ferroviaire dans un communiqué. Une grande partie des trains P ne circuleront donc pas et l'horaire du dimanche sera d'application le 18 avril.

En plus de la réduction du nombre de trains P, certaines fréquences de trains S seront diminuées du samedi 2 avril au lundi 18 avril 2022 inclus. Infrabel entreprendra également des travaux à différents endroits durant les vacances. En Wallonie, le gestionnaire du réseau réalisera des travaux entre Bruxelles-Midi et Nivelles du 2 au 17 avril, entre Mons et La Louvière du 9 au 17 avril et entre Gembloux et Namur les week-ends des 2 et 3 et des 9 et 10 avril. En Flandre, ils seront effectués en gare de Hasselt du 2 au 24 avril, en gare de Courtrai du 2 au 10 avril et entre Anvers-Central et Roosendaal aux Pays-Bas le week-end des 2 et 3 avril. La SNCB adaptera son plan de transport en conséquence. Concernant les trains IC Namur - Charleroi-Sud - Maubeuge et IC Mons - Aulnoye-Aymeries, ils seront remis en service après les vacances de printemps. La SNCB s'attend néanmoins à plus de voyageurs vers les destinations touristiques pendant les congés. La compagnie ferroviaire a donc décidé de maintenir, voire de renforcer, son offre de trains vers et depuis des parcs d'attractions ainsi que vers et depuis la Côte, fait-elle savoir. La société a par ailleurs relancé le "Duo Ticket", une formule qui permet aux voyageurs de prendre le train à deux pour le prix d'un seul billet standard. L'offre est valable du 2 avril au 31 août 2022. (Belga)