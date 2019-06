La SNCB met en service 76 trains supplémentaires pour les festivals de l'été

(Belga) La SNCB mettra en service 76 trains supplémentaires cet été à destination des différents festivals. Des tarifs avantageux seront également appliqués pour une série de festivals. Un train a, en outre, été spécialement relooké pour l'occasion, indique l'entreprise vendredi dans un communiqué.

Durant tout l'été, la SNCB collaborera avec 13 festivals et des trains supplémentaires seront affrétés pour 7 d'entre eux, soit plus de 75.000 places assises tandis que la capacité des trains réguliers sera renforcée à d'autres moments. Des accords conclus avec plusieurs festivals permettront, en outre, aux voyageurs de profiter de tarifs avantageux. Les festivals concernés par l'offre de trains supplémentaires sont: Werchter Boutique (qui a eu lieu le week-end dernier), Rampage Open Air, Graspop, Pennezakkenrock, Couleur Café, Rock Werchter, Dour, Hype-O-Dream, TW Classic, Tomorrowland, Esperanzah, Reggae Geel et le Pukkelpop. Près de 200.000 festivaliers ont utilisé le train l'an dernier. (Belga)