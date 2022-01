La SNCB propose à nouveau une offre de transport quasi complète

(Belga) La SNCB a mis un terme à la suspension temporaire d'une centaine de trains qui avait été décidée début décembre en raison d'un nombre élevé de collaborateurs absents pour cause de maladie ou de quarantaine et revient ce lundi à une offre de transport quasi complète.

"De cette façon, l'entreprise ferroviaire souhaite garantir à ses voyageurs une offre maximale dans des conditions sanitaires sûres", explique la SNCB qui, traditionnellement, adapte légèrement son offre pendant les vacances de Noël (environ 93% du nombre habituel de trains). Le retour à une offre de transport quasi complète est rendue possible par une amélioration des chiffres de maladie et de quarantaine parmi les collaborateurs de la SNCB. En outre, sept des 18 trains P (trains qui circulent uniquement aux heures de pointe) vers et depuis Bruxelles qui avaient été suspendus fin novembre sont également remis en service La SNCB assure 3.800 trajets en train par jour. (Belga)