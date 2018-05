La SNCB renforce l'offre de trains vers la Côte ce week-end

(Belga) En prévision du temps estival annoncé pour ce week-end, la SNCB renforce l'offre de trains à destination de la Côte, indique la société de chemins de fer vendredi.

Samedi, deux trains supplémentaires rejoindront Ostende à partir de Liège-Guillemins. La SNCB prévoit également un train de plus entre Hasselt et Blankenberge. Le lendemain, trois trains supplémentaires partiront de Liège-Guillemins vers Ostende et un train de plus reliera Hasselt et Blankenberge. Les voyages retours sont prévus en fin d'après-midi et début de soirée. Tout au long du week-end, trois trains supplémentaires rejoindront également le littoral à partir de Bruges. Toutes les informations se trouvent sur le site web //www.belgianrail.be/fr/actualite/beau-temps.aspx. (Belga)