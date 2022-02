La SNCB retrouve une partie de son personnel et réintroduit 70 trains supplémentaires

(Belga) Au regard de l'évolution favorable de la situation parmi les membres de son personnel, absents pour maladie et/ou quarantaine, la SNCB peut remettre en service 70 trains, parmi ceux qui sont temporairement suspendus depuis un mois., annonce mercredi la Société des chemins de fer belges. Avec ce retour progressif à la normale, la SNCB reviendra dès le lundi 21 février à 96% de son offre habituelle.

La fréquence de certains trains avait été réduite pendant un mois et certaines liaisons avaient été suspendues en raison de l'absence d'une partie de son personnel pour cause de maladie et/ou de quarantaine. Concrètement, certains trains P du matin (circulant en heures de pointe) vers Bruxelles sont remis en service à partir du 21 février, de même que les trains S53 Gand-Saint-Pierre-Lokeren. La SNCB remet également en service les trains S9 Braine-l'Alleud - Landen, ce qui permet ainsi de prolonger cette liaison jusque Lillois et Nivelles. La Société des chemins de fer belges invite les voyageurs à consulter le planificateur de voyages de la SNCB sur l'application mobile ou de se rendre sur le site sncb.be pour consulter les horaires. (Belga)