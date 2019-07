La SNCF a fait circuler un train télécommandé (en avril) dans la région parisienne

(Belga) La SNCF a indiqué mercredi avoir fait circuler un train commandé à distance dans la région parisienne, une "étape majeure" selon elle dans la mise au point de trains autonomes.

Ce "train drone", comportant une voiture Corail transformée en laboratoire et un wagon plat entourés de deux locomotives de manoeuvres, a circulé en avril sur 4 km entre Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne) et Juvisy (Essonne). Il était commandé depuis un poste de commande situé à Vigneux-sur-Seine (Essonne), à quelques kilomètres de là. "Cette expérimentation réussie a permis de démontrer la faisabilité technique de la téléconduite sur rail", s'est félicitée la SNCF dans un communiqué. Lors du test, des caméras installées sur la locomotive ont permis au conducteur à distance d'assurer à distance les commandes de freinage et d'accélération. Les données ont été transmises par satellite et par un réseau cellulaire privé LTE équivalent à de la 4G, a-t-elle décrit. La télécommande de trains doit notamment permettre de prendre le contrôle d'un futur train autonome à distance en cas de situation dégradée, de faciliter les manoeuvres et d'assurer des dessertes fines pour les trains de marchandises. "C'est une grande première pour le système ferroviaire. Cette expérimentation réussie est une étape fondamentale dans la réalisation du train de demain", a applaudi Luc Laroche, le directeur du projet à la SNCF. Des prototypes de train de fret et de TER totalement automatisés devraient être fonctionnels, sans conducteur à bord, en 2023, avant un déploiement à partir de 2025. Si elle n'envisage pas dans l'immédiat de faire rouler des trains de voyageurs commerciaux sans conducteur, la SNCF voit des "bénéfices concrets" à l'automatisation des trains: une meilleure régularité avec "une circulation harmonisée et une vitesse optimisée" permettant de faire rouler davantage de convois et "de mieux faire face aux imprévus", ainsi qu'une diminution de la consommation d'énergie. L'expérience a été menée par la SNCF en collaboration avec Railenium, un institut de recherche technologique de la filière ferroviaire basé à Valenciennes (Nord), le fabricant de systèmes électroniques Actia et le Centre national d'études spatiales (Cnes) et le groupe technologique Thales. (Belga)